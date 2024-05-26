США приняли решение по участию в «саммите мира» в Швейцарии

Reuters: США примут участие в саммите мира в Швейцарии в июне

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

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Мирная конференция по Украине пройдет в Бюргенштоке 15–16 июня.

США будут участвовать в «саммите мира» в Швейцарии в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

«Правительство США примет участие в международной мирной конференции в Швейцарии», — заявил агентству анонимный чиновник.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видеообращение, в котором призвал председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена посетить июньский саммит в Швейцарии.

«Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке „саммита мира“: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая <…>. Пожалуйста, поддержите „саммит мира“ своим персональным лидерством и участием», — попросил глава киевского режима.

Накануне в интервью изданию «Орда» Зеленский признался, что опасается игнорирования предстоящей конференции большинством глав мировых государств. При этом он подчеркнул, что хотел бы видеть на саммите китайского лидера Си Цзиньпина.

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие пункты из своей так называемой «формулы мира» представит Зеленский на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии.