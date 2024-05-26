Комитет Госдумы призвал установить минимальный уровень дохода для повышения НДФЛ

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

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Предложения по прогрессивной шкале НДФЛ должны коснуться только тех, у кого высокие заработки.

Нижний порог при установке прогрессивной шкалы НДФЛ может составить не менее двукратного размера среднемесячной номинальной зарплаты по стране. Данные об этом следуют из опубликованных на сайте Госдумы рекомендаций комитета по бюджету.

«Рекомендуется нижний порог шкалы установить исходя из дохода не менее чем двукратный размер среднемесячной номинальной заработной платы по Российской Федерации. При этом необходимо также учитывать, что порог для применения налога на профессиональный доход составляет 2,4 миллиона рублей в год или 200 тысяч рублей в месяц», — говорится в тексте.

Предложения по прогрессивной шкале НДФЛ не должны затронуть всех граждан, они коснутся только тех, у кого высокие доходы. Об этом ранее заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов на заседании экспертного совета комитета по бюджету и налогам Госдумы.

По словам министра, необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались категории граждан, нуждающиеся в господдержке, в первую очередь — семьи с детьми.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, также подчеркивал, что налоговые изменения, прежде всего, должны быть направлены на благо людей и развитие экономики.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Госдуме обсуждают совершенствование налогового законодательства.