«Самые чувствительные вопросы»: Песков раскрыл детали беседы Путина и Мирзиеева

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Личное общение двух президентов — важный элемент визита Путина в Узбекистан.

Президент России Владимир Путин в рамках неформального общения с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиеевом обсуждают самые чувствительные вопросы. Об этом сообщил журналисту Павлу Зарубину прессс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Обсуждаются самые чувствительные вопросы», — прокомментировал он.

Официальный представитель Кремля также заметил, что личная беседа главы двух стран = это важный элемент поездки Путина в Узбекистан.

Российский лидер прибыл в Ташкент с государственным визитом сегодня. В Узбекистане он проведет два дня — 26 и 27 мая. Основная часть мероприятий запланирована на второй день.

Главы двух стран уже приступили к общению в неформальном формате. Они планируют обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. Также Путин и Мирзиеев вместе примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков рассказал о рабочем графике Путина.