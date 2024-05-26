«Может умереть»: Макрон заявил об угрозе для существования Европы

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Французский лидер призвал европейцев быть готовыми «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

Европа переживает экзистенциальный момент и может прекратить свое существование. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон во время государственного визита в Германию.

«Я думаю, что мы переживаем момент в нашей Европе, который имеет экзистенциальное значение, потому что я действительно считаю, что наша Европа может умереть», — сказал Макрон.

Также он призвал европейцев «до конца поддерживать» Киев и быть готовыми «к любому сценарию» ради достижения мира на Украине.

«Мы должны до самого конца помогать Украине сопротивляться, вооружать ее, обучать ее, поддерживать ее и также быть готовыми к любому сценарию, чтобы выстроить долгосрочный мир в рамках международного права», — заявил лидер Франции.

Макрон добавил, что по итогам трехдневного визита в Германию хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также обороне и безопасности Европы.

Французский президент в последнее время часто обращается к европейцам с призывом сплотиться перед «угрозой», которую якобы представляет Россия. Недавно во время общения с пользователями соцсетей он заявил, что европейцы должны быть готовы сдержать русских, если они «зайдут слишком далеко» на Украине. При этом Макрон, по его словам, «изо всех сил надеется» на то, что французам не придется вступать в прямой вооруженный конфликт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили российскую СВО, как «вторжение», и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Макрон прибыл в охваченную беспорядками Новую Каледонию.