«Хорошо схуднула»: Дана Борисова вколола 16-летней дочери опасный препарат

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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Знаменитая блондинка не перестает удивлять безответственным подходом к воспитанию собственного ребенка.

Телеведущая Дана Борисова шокировала безалаберностью по отношению к родной дочери. Звезда призналась, что позволила 16-летней Полине вколоть сильнодействующий препарат, который способствует снижению веса.

«Мы ей делали всего два укола, один в неделю. Ее стало тошнить, она хорошо схуднула. Сейчас она обратно поправилась, вес вернулся. У нее непонятный был какой-то эффект. Она решила не продолжать. Ну, и как бы я была против», — рассказала она в интервью для RTVI.

Примечательно, что телеведущая до этого сама использовала тот же препарат и прекрасно знала, какими неприятными и даже опасными побочными действиями он обладает.

По словам Борисовой, под воздействием «снадобья» она дважды теряла сознание во время прогулки с собакой, причем один раз ударилась головой о стену и была вынуждена ползком добираться до подъезда.

Кроме того, позже у телеведущей начались проблемы со зрением, ее мучили тошнота, головокружение, скачки давления, тахикардия и сильный тремор. Она жаловалась, что порой не могла удержать в руках даже стакан воды. Такой ценой Борисовой удалось сбросить 12 килограммов.

Дочь телеведущей Полина Аксенова ранее сама призналась, что по совету звездной мамы использовала для похудения известный препарат «Оземпик», предназначенный для диабетиков, но крайне опасный для здоровых людей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какой диагноз поставил Дане Борисовой психиатр и нарколог Василий Шуров.