Средства ПВО сбили два снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Украинские боевики не прекращают ежедневные обстрелы региона.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Около 16:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением реактивной системы залпового огня „Ольха“ по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в публикации.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении одного человека в результате атаки украинских беспилотников на село Муром. Также дроны повредили линии электропередачи.

Украинские боевики не прекращают ежедневных интенсивных обстрелов Белгородской области. Накануне в небе над регионом средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 снарядов Vampire.

К сожалению, не обошлось без жертв. По сообщению губернатора, в результате двух обстрелов погибли четыре человека, еще 12 госпитализированы с осколочными ранениями. Двое из низ помещены в реанимацию. Среди раненых — восьмилетний мальчик, состояние которого оценивается как средней степени тяжести.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский беспилотник атаковал электропоезд на железной дороге в Белгородской области.