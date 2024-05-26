МИД РФ выразил сочувствие армянскому народу в связи с наводнением

Фото, видео: Reuters; 5-tv.ru

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После природных катаклизмов в республике появились сообщения о жертвах и пропавших без вести.

МИД России выразил Армении слова сочувствия в связи с обрушившимися на республику стихийными бедствиями. Обращение официального представителя ведомства Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.

«Искренне сопереживаем братскому армянскому народу в связи с постигшим республику стихийным бедствием, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — написано в сообщении.

Уточняется, что Российско-Армянский центр гуманитарного реагирования (РАЦГР) поддерживает постоянную связь с Национальным центром по управлению кризисными ситуациями МВД Армении и штабом по оперативному реагированию на последствия наводнений в Лорийской и Тавушской областях. В случае необходимости Центр готов мобилизовать дополнительные ресурсы и предоставить гуманитарную помощь пострадавшим жителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более 300 человек погибли в результате наводнения в Афганистане. Только в районе Баглани-Джадид было повреждено или разрушено до 1,5 тысячи домов и погибли свыше 100 человек.