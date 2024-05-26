Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Одним из центральных пунктов поездки будет участие президента в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Узбекистан, где проведет переговоры с лидером страны Шавкатом Мирзиеевым.

Главы государств планируют обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные региональные вопросы. Также они примут участие в первом заседании Совета регионов России и Узбекистана.

Из материалов к поездке российского лидера в Ташкент известно, что Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами. В настоящее время идет согласование параметров контракта.

Также в документах говорится о намерении сторон обсудить строительство в Узбекистане медно-обогатительной фабрики и газохимического комплекса.

Государственный визит российского президента в Узбекистан пройдет с 26 по 27 мая. Основная часть мероприятий намечена на второй день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Мирзиеев провели телефонный разговор, в котором обсудили детали предстоящего визита в Узбекистан.