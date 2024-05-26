Умер создатель мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны»

Фото: Кадр из мультсериала «Губка Боб квадратные штаны », 1999 г.

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Ему было всего 57 лет.

В возрасте 57 лет умер один из ведущих создателей мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт. Об этом сообщает британская газета The Mirror.

Пока не называется причина смерти. Мультипликатор родился в 1967 году в Калифорнии, благодаря ему мир увидел более 200 серий известного мультсериала. Также именно он — создатель двух полнометражных фильмов о желтой губке, сериала-приквела, полноценного спин-оффа о Патрике и комиксов.

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