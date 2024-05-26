Задержан советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев

Фото: Telegram / Советник Лежнев/ lezhnev_sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Фигурантом какого дела он стал?

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев задержан по делу о хищении при реконструкции Красного моста в Орле. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Лежнев задержан 25 мая и доставлен в изолятор временного содержания в Орле», — сказал собеседник.

Он уточнил, что сумма хищений по делу составляет около 76 миллионов рублей. Показания против Лежнева дал Евгений Подрезов — генеральный директор белгородского предприятия «Ремспецмост», которое было подрядчиком работ.

Мэр Орла Юрий Парахин 30 ноября прошлого года заявил об окончании почти трехгодичной реконструкции Красного моста через Оку.

Контракт на работы стоимостью 1,41 миллиарда рублей в ноябре 2020 года получил «Ремспецмост». Вскоре после закрытия объекта на реконструкцию в феврале 2021 года стало известно о растрате 179 миллионов рублей руководителем компании и другими лицами. В декабре того же года «Ремспецмост» внесли в реестр недобросовестных поставщиков.

После ряда попыток найти нового подрядчика контракт достался столичной «Уваровской передвижной механизированной колонне № 22». Стоимость работ оценили в 1,6 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова, курирующего в регионе строительную сферу, задержали при получении взятки.