Снова вместе? Бузова поцеловала Даву со слезами на глазах

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Кто бы мог подумать, что бывшие возлюбленные больше не бывшие.

Ольга Бузова и ее бывший молодой человек Давид Манукян встретились во время съемок на популярном шоу, и не смогли сдержать былых чувств, сливаясь в поцелуе. При этом телеведущая от переизбытка чувств готова была расплакаться.

Ее соведущий Михаил Галустян в этот момент тактично отвел глаза от нескромной парочки. Бывшие уже выясняли отношения на этом реалити-шоу, но теперь перешли не к словам, а к действиям.

Дава и Бузова были вместе около года, в отношениях они признались в 2019 году. Все это время пара демонстрировала поклонникам любовь с бесконечными поцелуями, объятиями, признаниями и дорогими подарками.

Но их роман длился недолго и внезапно закончился скандалом. Певица признавалась, что Давид применял к ней насилие, изменял, поэтому ей пришлось разорвать абьюзивные и болезненные для нее отношения. Память Олю подвела? Время покажет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Дава обратился к Бузовой с попыткой примириться.