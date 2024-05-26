У берегов Сочи в Черном море заметили дрон-разведчик США

Фото: ABACA / ТАСС

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Беспилотник вылетел с военно-морской базы НАТО на острове Сицилия.

Американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk замечен в Черном море недалеко от Сочи. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

По карте видно, что разведывательный дрон вылетел с военно-морской базы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. К 15:00 по московскому времени он прибыл к побережью Краснодарского края и Крыма.

В марте прошлого года в США заявили о снижении качества своей разведки над Черным морем после падения американского дрона-разведчика в этом районе.

Инцидент с беспилотником MQ-9 произошел 14 марта. По данным Минобороны РФ, аппарат с выключенными транспондерами летел в сторону Крыма и нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над Черным морем. Российские истребители были подняты в воздух для идентификации нарушителя. Вскоре после этого беспилотник упал в воду.

В Вашингтоне заявили, что дрон упал из-за столкновения с российским истребителем. Однако, по данным Минобороны РФ, самолеты даже не вступали в контакт с беспилотником. Его падение в ведомстве объяснили резким маневром самого аппарата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский Су-30 перехватил самолет-разведчик Р-8А ВМС США над Черным морем.