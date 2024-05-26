«Оставьте Тишмана в покое»: возлюбленный разбил сердце Юлии Паршуте

Фото: Анна Салынская / ТАСС

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Свою боль певица выразила в строчках новой песни.

Певица Юлия Паршута с помощью песни выразила свою накопившуюся боль. Артистка рассказала поклонникам, как страдает от предательства бывшего возлюбленного. В своей социальной сети Юлия выложила отрывок новой композиции, которую написала сама.

«На днях мой маленький мир перевернулся, треснувшее сердце покатилось из грудной клетки. Любимый человек предал подло и низко. Не хочется есть, не хочется спать, сердце плачет», — сообщила в социальной сети артистка.

Песню «Кришна» певица начала писать в прошлом году. Видимо, отношения с избранником дали трещину уже тогда. Подписчики сразу подумали на верного соратника Юлии — Марка Тишмана. Но певица поспешила заверить аудиторию, что ее возлюбленным был совсем другой человек.

«Пожалуйста, ребят, оставьте Марка в покое. Он не имеет отношения к этой ситуации, мы друзья и никогда не встречались (как пара). Не переносите фантазии на него. Я была в отношениях с другим человеком. Марк поддерживает и находится рядом морально и физически», — обратилась к подписчикам расстроенная Паршута.

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