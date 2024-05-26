«Оставьте Тишмана в покое»: возлюбленный разбил сердце Юлии Паршуте
Юлия Паршута тяжело переживает разрыв с таинственным возлюбленным
Фото: Анна Салынская / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Свою боль певица выразила в строчках новой песни.
Певица Юлия Паршута с помощью песни выразила свою накопившуюся боль. Артистка рассказала поклонникам, как страдает от предательства бывшего возлюбленного. В своей социальной сети Юлия выложила отрывок новой композиции, которую написала сама.
«На днях мой маленький мир перевернулся, треснувшее сердце покатилось из грудной клетки. Любимый человек предал подло и низко. Не хочется есть, не хочется спать, сердце плачет», — сообщила в социальной сети артистка.
Песню «Кришна» певица начала писать в прошлом году. Видимо, отношения с избранником дали трещину уже тогда. Подписчики сразу подумали на верного соратника Юлии — Марка Тишмана. Но певица поспешила заверить аудиторию, что ее возлюбленным был совсем другой человек.
«Пожалуйста, ребят, оставьте Марка в покое. Он не имеет отношения к этой ситуации, мы друзья и никогда не встречались (как пара). Не переносите фантазии на него. Я была в отношениях с другим человеком. Марк поддерживает и находится рядом морально и физически», — обратилась к подписчикам расстроенная Паршута.
Ранее 5-tv.ru сообщил, какие критерии настоящего мужчины у Кати Лель.