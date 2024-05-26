В Грузии заявили о мечтах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию

Кобахидзе заявил о желании вернуть в состав Грузии Абхазию и Южную

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тбилиси продолжает считать частично признанные республики своей территорией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о мечтах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию.

«Наша грузинская мечта — к 2030 году жить в единой и сильной Грузии вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами», — написал он в Х.

Также в 2030 году Грузия должна стать полноправным членом Евросоюза, отметил Кобахидзе.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Однако президент страны Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом президент назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Подобный документ был впервые принят в США еще в 1938 году, однако это не мешает оппонентам грузинского законопроекта называть его аналогом российского закона.

Они заявляют о якобы фундаментальном различии между американским и грузинским законами. По их мнению, закон в США был направлен против врагов страны, а в Грузии — против ее «друзей».

В свою очередь власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем правовым принципам и преследует цель ежегодного раскрытия финансовой отчетности НПО и СМИ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине.