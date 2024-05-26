«Он просто дурачок»: Лариса Лужина раскритиковала Никиту Кологривого

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Народная артистка РСФСР считает, что скандальный актер скоро никому не будет нужен и его слава уйдет.

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина осуждает актера Никиту Кологривого за его аморальное поведение и считает недалеким человеком. Лужина также раскритиковала современное кино, об этом она сообщила в интервью aif.ru на YouTube-канале.

«Актер всегда должен чему-то учиться. Но в этом случае появилась быстрая звездность. А спросите его о чем-нибудь: знает ли он нашу литературу, наши фильмы… Наверняка он ничего не знает, поэтому так и ведет себя. Недалекий, значит, парень. Очень жалко, что он просто дурачок», — сказала Лужина.

Она подчеркнула, его успех после сериала «Слова пацана» скоро уйдет, и он станет никому не нужен.

Кроме того, артистке не нравятся современные тенденции в кинематографе. По ее словам, фильмы стали очень жестокими, в них много насилия или ненужной эротики. Лужина приводит в пример советские картины, где, хоть и было много наивного временами, но все по-доброму и более душевно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никита Кологривый признался, что переехал в Москву из Новосибирска ради славы и денег.