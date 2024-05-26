Премьеру Словакии Фицо 27 мая проведут контрольное обследование

Фото: www.globallookpress.com / Tomas Tkacik

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Медики констатируют значительное улучшение здоровья политика после нескольких пулевых ранений в ходе покушения 15 мая.

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо 27 мая проведут контрольное обследование. Об этом сообщила администрация больницы в городе Банска-Бистрица, где политик проходит лечение после покушения.

«Текущее состояние здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского совета. Завтра будут продолжены контрольные обследования», — говорится в заявлении медучреждения в соцсети.

Ранее врачи сообщили о положительной динамике и позитивном прогнозе состояния Фицо.

Нападение на премьера Словакии произошло 15 мая. После заседания Кабмина политик вышел к гражданам, чтобы их поприветствовать.

В это время 71-летний житель города Левице Юрай Цинтула приблизился к премьеру и выстрелил в него несколько раз. Позднее мужчина утверждал, что хотел лишь ранить Фицо, чтобы тот не мог более исполнять свои обязанности. Цинтула признал вину и пояснил, что совершил покушение по политическим мотивам.

Фицо был ранен в грудь, живот и конечности, пострадали внутренние органы, у премьера открылось брюшное кровоизлияние.

Операция длилась почти четыре часа и прошла успешно, после нее пациента ввели в медикаментозную кому. На следующий день после атаки состояние Фицо стабилизировалось. Через несколько дней он уже был в сознании и общался с посетителями.

Премьер Словакии известен последовательной критикой политики Запада относительно украинского конфликта. Фицо считает, что вложенные в Киев деньги европейских государств потрачены зря и высказывается против вступления Украины в НАТО.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ранее заявил, что покушение на Фицо — это попытка убрать политика, защищающего национальные интересы своей страны и потому неугодного либеральным элитам.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как связаны покушение на Фицо и крушение вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси.