Собянин: 50 улиц на юго-западе Москвы будут благоустроены в 2024 году

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Улица Бутлерова является дублером улицы Обручева, она длиной порядка 2,3 километра, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина.

До конца года власти Москвы планируют благоустроить на юго-западе города 50 улиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Был на Бутлерова месяц назад, осматривал, как идут работы. Как и планировали — отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны», — написал мэр.

Улица Бутлерова является дублером улицы Обручева, она длиной порядка 2,3 километра, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина.