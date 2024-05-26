Собянин: 50 улиц на юго-западе Москвы будут благоустроены в 2024 году
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
Улица Бутлерова является дублером улицы Обручева, она длиной порядка 2,3 километра, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина.
До конца года власти Москвы планируют благоустроить на юго-западе города 50 улиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Был на Бутлерова месяц назад, осматривал, как идут работы. Как и планировали — отремонтированы проезжая часть и тротуары, приведено в порядок освещение. Сейчас обустраиваем газоны», — написал мэр.
Улица Бутлерова является дублером улицы Обручева, она длиной порядка 2,3 километра, проходит от Севастопольского проспекта до улицы Академика Волгина.