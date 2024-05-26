Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Заплыв стартовал на Водоотводном канале.

Свыше 600 человек приняли участие в традиционном SUP-карнавале в рамках фестиваля «Москва — на волне. Рыбная неделя» по проекту «Лето в Москве».

Заплыв стартовал на Водоотводном канале. Участники в ярких костюмах на украшенных SUP-бордах прошли по живописному историческому маршруту от подножия Третьяковского моста до памятника Петру I и обратно.

Участники были в костюмах героев русских сказок, фей, Посейдонов, русалок и других морских обитателей. Авторам самых интересных костюмов вручили денежные призы.

Победителем конкурса стал Михаил Рютов, который выбрал для себя костюм рыбака из сказки Пушкина о золотой рыбке. Второе место заняли Максим и Дарья Каракуловы, они были в костюмах спасателя и сотрудника ДПС. «Бронза» досталась Леониду Варламову, представшему в образе большого зеленого крокодила.

По условиям заплыва, нужно было создать такой костюм, который сочетался бы со спасательным жилетом.