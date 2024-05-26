Собянин поздравил московский бизнес с Днем российского предпринимательства

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Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства и поблагодарил их за вклад в развитие города.

В своем Telegram мэр также написал, что Московскую неделю предпринимательства в этом году посетили около 240 тысяч человек.

Программа завершается сегодня, 26 мая. Открыла ее «Московская неделя интерьера и дизайна», где свои товары презентовали почти одна тысяча компаний.

«Флагманским событием стал Московский предпринимательский форум. На площадке кластера «Ломоносов» прошло больше 50 мероприятий. Форум объединил свыше 3 тыс. представителей бизнеса, экспертов из различных областей, москвичей и гостей города. Онлайн-трансляцию посмотрели 825 тыс. человек», — рассказал градоначальник.

Он добавил, что свыше 2,2 тысячи человек посетили ведущие столичные компании в рамках акции «День без турникетов». Для гостей провели экскурсии, мастер-классы и интерактивы.