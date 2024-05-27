Пять спален и шесть ванных: особняк из фильма «Один дома» выставили на продажу

Фото: Кадр из х/ф «Один дома». реж.: Крис Коламбус, 1990

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За сколько его собираются продать?

Знаменитый дом, в котором снимали фильм «Один дома», где по сюжету жила семья главного героя Кевина Маккалистера, выставили на продажу. Соответствующее объявление появилось на иностранном сайте продажи недвижимости.

Двухэтажный особняк общей площадью 848 квадратных метров расположен в деревне Уиннетка, к северу от Чикаго. В нем находится пять спален и шесть ванных комнат. Однако никаких знакомых взгляду предметов интерьера из фильма фанаты там не увидят, поскольку в 2018 году владельцы сделали современный ремонт.

Перестановкам подвергся подвал — теперь там тренажерный зал, бар и комната отдыха. Также хозяева сделали пристройку в виде комнаты для встреч с друзьями. Единственное, что осталось нетронутым — это планировка кухни, гостиной и столовой. Там удалось сохранить хоть что-то напоминающее о рождественской комедии.

Владельцы оценивают дом в 5,25 миллиона долларов, в российских рублях это 471 миллион. Дом построили в 1921 году. Продавался он уже четыре раза.

Ранее 5-tv.ru делился рецептом вкусного мороженого, которым лакомился главный герой в фильме «Один дома».