Путешественники рекомендуют: 7 мест обязательных к посещению в России

В России самая красивая природа на Сахалине и Камчатке

Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk

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В этих локациях должен побывать каждый хотя бы раз в жизни.

Россия — многогранная страна. В ее пределах можно найти субтропики и вечную мерзлоту, пустыни и водопады, мегаполисы и одинокие деревни. В общем, все, что душе угодно. Но не о всех удивительных местах говорят так часто, как о Сочи. Президент Pro-Vision Владимир Виноградов рассказал «Чемпионату» о местах, чья природа завораживает и трогает самое сердце.

Сахалин и Курилы

globallookpress.com / Dmitry Medvedev

Сахалин и Курилы известны своей восхитительной природой. Но это не значит, что сюда стоит приезжать только летом. Зимой на Сахалине действует горнолыжный курорт. Канатная дорога доставит вас на самый верх сопки, с которой можно скатиться на сноуборде или лыжах с ветерком.

А летом стоит посетить Птичий мыс и бухту Тихую. На остров можно попасть по субсидированным билетам. Так получится сэкономить. Заранее договорившись с местными, можно взять экскурсии к водопадам, скалам, маякам.

Куршская коса

© РИА Новости / Игорь Зарембо

В Калининградской области можно с восторгом провести не один месяц, путешествуя от средневековых Черняховска и Советска до курортного Зеленоградска.

Но, в первую очередь, стоит посетить Куршскую косу, протянувшуюся узкой полоской дюн и лесов между Балтийским морем и Куршским заливом. В этом месте захватывает дух от сочетания изумрудного моря и свинцового северного неба.

Плато Путорана

Карпухин Сергей / ТАСС

Загадочная Путорана входит в десятку самых труднодоступных мест России, и побывать здесь — большая удача. Восемь месяцев в году здесь бушует зима.

Тут можно найти места, куда не ступала нога человека. Путешественников здесь привлечет многообразие каньонов, озер и водопадов, а любители тайги особенно понравится загадочная красота горного массива.

Кольский полуостров

Федосеев Лев / ТАСС

В этом месте можно познакомиться с Северным Ледовитым океаном, увидеть северное сияние и даже посмотреть на китов. Здесь вы окажитесь в настоящей тундре с реальным атомным ледоколом.

И если село Териберка покажется недостаточно аутентичным, всегда можно отправиться на не менее известный Рыбачий. И уже здесь насладиться суровой сдержанной красотой Русской Арктики можно без спешки и в приятном одиночестве.

Зимний Байкал

© РИА Новости / Кирилл Шипицин

Об этом месте слышал точно каждый. Зимний Байкал — 50 оттенков перламутрового льда, взглянув на который, ты очаровываешься навсегда. По естественному заледенению можно прокатиться на коньках и промчаться на воздушной подушке к знаковым локациям озера.

Нагулявшись и насмотревшись на ледяную красоту, можно попробовать бурятские буузы, которые правильно приготовить могут только на Байкале.

Камчатка

© РИА Новости / Алексей Майшев

Призрачный полуостров, край света, земля медведей и страна вулканов — так можно описать это чудесное место.

Побывать здесь — это значит искупаться в Тихом океане, научиться отличать гейзеры от фумарол и увидеть вживую легендарные топонимы с контурных карт — бухту Русскую, каньон Опасный, Вачкажец, Авачинский вулкан и Долину гейзеров.

А медведей не стоит опасаться, лучше понаблюдать за ними издалека в их естественной среде обитания, на Курильском озере.

Ямал на День оленевода

© РИА Новости / Павел Лисицын

Казалось бы, жизнь за полярным кругом совсем дикая, но нет. Местные жители здесь живут полной насыщенной жизнью, где нет места тоске и унынию. Если вы попадете на День оленевода — вам повезло.

Этот праздник ежегодно отмечают в поселке Аксарка. В момент общего празднования легко увидеть все то, чем живет тундра: покататься на оленях, попробовать северные деликатесы, познакомиться с местными жителями и заглянуть в гости в настоящий чум.

Очень колоритное и интересное место. Жизнь тут бежит со скоростью первоклассной оленьей упряжки.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве.