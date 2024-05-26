Путешественники рекомендуют: 7 мест обязательных к посещению в России
В России самая красивая природа на Сахалине и Камчатке
Фото: www.globallookpress.com / George Zakharchuk
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В этих локациях должен побывать каждый хотя бы раз в жизни.
Россия — многогранная страна. В ее пределах можно найти субтропики и вечную мерзлоту, пустыни и водопады, мегаполисы и одинокие деревни. В общем, все, что душе угодно. Но не о всех удивительных местах говорят так часто, как о Сочи. Президент Pro-Vision Владимир Виноградов рассказал «Чемпионату» о местах, чья природа завораживает и трогает самое сердце.
Сахалин и Курилы
Сахалин и Курилы известны своей восхитительной природой. Но это не значит, что сюда стоит приезжать только летом. Зимой на Сахалине действует горнолыжный курорт. Канатная дорога доставит вас на самый верх сопки, с которой можно скатиться на сноуборде или лыжах с ветерком.
А летом стоит посетить Птичий мыс и бухту Тихую. На остров можно попасть по субсидированным билетам. Так получится сэкономить. Заранее договорившись с местными, можно взять экскурсии к водопадам, скалам, маякам.
Куршская коса
В Калининградской области можно с восторгом провести не один месяц, путешествуя от средневековых Черняховска и Советска до курортного Зеленоградска.
Но, в первую очередь, стоит посетить Куршскую косу, протянувшуюся узкой полоской дюн и лесов между Балтийским морем и Куршским заливом. В этом месте захватывает дух от сочетания изумрудного моря и свинцового северного неба.
Плато Путорана
Загадочная Путорана входит в десятку самых труднодоступных мест России, и побывать здесь — большая удача. Восемь месяцев в году здесь бушует зима.
Тут можно найти места, куда не ступала нога человека. Путешественников здесь привлечет многообразие каньонов, озер и водопадов, а любители тайги особенно понравится загадочная красота горного массива.
Кольский полуостров
В этом месте можно познакомиться с Северным Ледовитым океаном, увидеть северное сияние и даже посмотреть на китов. Здесь вы окажитесь в настоящей тундре с реальным атомным ледоколом.
И если село Териберка покажется недостаточно аутентичным, всегда можно отправиться на не менее известный Рыбачий. И уже здесь насладиться суровой сдержанной красотой Русской Арктики можно без спешки и в приятном одиночестве.
Зимний Байкал
Об этом месте слышал точно каждый. Зимний Байкал — 50 оттенков перламутрового льда, взглянув на который, ты очаровываешься навсегда. По естественному заледенению можно прокатиться на коньках и промчаться на воздушной подушке к знаковым локациям озера.
Нагулявшись и насмотревшись на ледяную красоту, можно попробовать бурятские буузы, которые правильно приготовить могут только на Байкале.
Камчатка
Призрачный полуостров, край света, земля медведей и страна вулканов — так можно описать это чудесное место.
Побывать здесь — это значит искупаться в Тихом океане, научиться отличать гейзеры от фумарол и увидеть вживую легендарные топонимы с контурных карт — бухту Русскую, каньон Опасный, Вачкажец, Авачинский вулкан и Долину гейзеров.
А медведей не стоит опасаться, лучше понаблюдать за ними издалека в их естественной среде обитания, на Курильском озере.
Ямал на День оленевода
Казалось бы, жизнь за полярным кругом совсем дикая, но нет. Местные жители здесь живут полной насыщенной жизнью, где нет места тоске и унынию. Если вы попадете на День оленевода — вам повезло.
Этот праздник ежегодно отмечают в поселке Аксарка. В момент общего празднования легко увидеть все то, чем живет тундра: покататься на оленях, попробовать северные деликатесы, познакомиться с местными жителями и заглянуть в гости в настоящий чум.
Очень колоритное и интересное место. Жизнь тут бежит со скоростью первоклассной оленьей упряжки.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Russpass открылся раздел с идеями для летнего отдыха в Москве.