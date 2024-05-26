Очень опасные: какие пять детских заболеваний маскируются под простуду

Фото: www.globallookpress.com / Sonja Krebs

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Лечить их дома подручными средствами нельзя, иначе последствия могут быть крайне тяжелыми.

Пять детских болезней, среди которых энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит и мочевые инфекции, могут начинаться как обычная простуда. Об этом изданию Газета.ру рассказала педиатр Наталья Лопушанская.

«Самый неспецифический симптом простуды — повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний», — пояснила она.

Так, при менингите лихорадка чаще всего сопровождается головной болью, рвотой, судорогами и нарушением сознания. Кроме того, нарушение сознания и походки в сочетании с лихорадкой может быть симптомом энцефалита, отметила Лопушанская.

Признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза может быть боль в горле, повышенная температура и увеличение лимфатических узлов.

Лихорадка без катаральных явлений (воспаления слизистых оболочек дыхательных путей — Прим. ред.) свидетельствует о мочевой инфекции. При появлении этого симптома необходимо взять у ребенка анализ мочи, так как вовремя не диагностированная мочевая инфекция (цистит, уретрит) может привести к пиелонефриту разной степени тяжести, предупредила врач.

Лопушанская подчеркнула, что перечисленные заболевания нельзя лечить как простуду. Все они требуют специальной терапии, иначе последствия могут быть очень тяжелыми.

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