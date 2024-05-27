Сотрудник львовского ТЦК заявил о минимальной явке по повесткам

Фото: www.globallookpress.com / Serhiihudak

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На Украине остались единицы «патриотов», желающих добровольно пойти на убой за режим Зеленского.

Только 2% получивших повестку мужчин приходят в территориальные центры комплектования (ТЦК) - так на Украине называют военкоматы. Об этом заявил сотрудник львовского ТЦК Владимир Гренюх в интервью «Эспрессо».

«Из 100% получивших повестки людей приходят всего 2%», — сказал Гренюх.

Он добавил, что поддерживает ужесточение мобилизации на Украине, так как некоторые армейские бригады уже «по два-три года» находятся в зоне боевых действий и их нужно менять.

С 18 мая на Украине действует закон об усилении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом в нем не предусмотрено положение о демобилизации.

После вступления в силу закона города Украины практически опустели. Более того, в ответ на ужесточение мобилизации акцию протеста устроили украинские дальнобойщики. На трассе Одесса — Киев сотни машин выстроились на обочине. Водители фур просто не могут выполнять свои обязанности, так как отныне считаются невыездными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине выпустили по УДО около 350 заключенных для отправки на фронт.