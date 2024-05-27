Антибиотики из насекомых: ученые нашли в кишечнике тараканов суперлекарство

Фото: www.globallookpress.com / Hans Lang

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«Рыжие усатики» отличаются умением выживать и быстро адаптироваться. Как у них это получается?

Тараканы считаются распространителями кошеной палочки и сальмонеллы, от них очень сложно избавиться, а также они обладают необычной живучестью. Как они появились не земле — долгие годы оставалось загадкой, однако исследователи одного из самых крупных университетов США Texas A& M University рассказали версию происхождения этих насекомых. Об этом открытии сообщили в эфире шоу на федеральном канале.

По словам эксперта, данный вид насекомых произошел из природной популяции азиатского таракана, существующего более двух тысяч лет назад. Часть популяции этого вида однажды стала обитать в построенных зданиях и адаптировалась к таким условиям настолько, что теперь не сможет существовать в естественной среде.

Тараканы постепенно становятся невосприимчивы ко многим ядам, которыми их травят. Их организм способен приобретать устойчивость к внешним факторам необычайно быстро. Ученые считают, что если они смогут лучше разобраться в этих насекомых, то узнают секрет их «живучести».

Поразили своим заявлением специалисты из Объединенных Арабских Эмиратов. Они нашли у «рыжих усатиков» настоящую суперспособность.

«Мы берем бактерии из кишечника тараканов. Смотрим на то, какие молекулы они производят, и пытаемся разработать новые антибиотики», — сказал профессор Навид Хан.

Он подчеркнул, что в кишечнике таракана содержится более двух тысяч молекул, которые потенциально могут быть полезны.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему испытывают отвращение к тараканам.