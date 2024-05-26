Из-за побед ВС РФ на фронте: как «Балтийские тигры» угрожают России

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Политики Литвы, Латвии и Эстонии вслед за Макроном разом начали ставить свои условия.

Политики стран Балтии вслед за президентом Франции Эммануэлем Макроном начали грозить России отправкой войск на Украину в случае дальнейших успехов российской армии. Об этом сообщает Spiegel.

В публикации говорится, что ситуация на поле боя может резко ухудшиться для Украины, если Вооруженные силы РФ добьются стратегического прорыва на восточном фронте. При этом Запад помогает Киеву «без особого энтузиазма».

«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе и сами введут войска на Украину, предупредили прибалтийские политики. И это будет означать, что НАТО станет участником войны», — отмечается в статье.

Авторы уточняют, что о своих намерениях политики из стран Балтии предупредили немецкую сторону на конференции Леннарта Мери в Таллине.

В середине мая советник президента Эстонии по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл заявил, что правительство его страны рассматривает возможность отправки своих военных на Западную Украину для тыловой поддержки украинской армии.

По словам Ролла, присутствие эстонских войск на Украине помогло бы снять с ВСУ «тыловые роли и задачи, не связанные с прямым участием в боевых действиях».

Еще раньше о готовности отправить на Украину войска в рамках тренировочной миссии заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. В интервью Financial Times она сказала, что у нее есть соответствующее разрешение от парламента страны, однако она опасается, что Россия может расценить такой шаг как провокацию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Россия ответит Франции в случае ввода ее войск на Украину.