В России заявили об отсутствии проблем с обслуживанием Boeing и Airbus

Мантуров: с обслуживанием Boeing и Airbus в России проблем нет

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Западные производители хлопнули дверями и ушли с российского рынка, но это не повторится, сообщил первый вице-премьер РФ.

Иностранные самолеты Boeing и Airbus в парке российских авиакомпаний полностью соответствуют требованиям авиавластей России. Как заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в эфире федерального телеканала, проблем с обслуживанием нет.

«Идет постоянная работа в части технического обслуживания. Они соответствуют полностью всем требованиям, которые предъявляются нашими российскими авиационными властями, поэтому относительно ремонта и своевременной замены запчастей все это делается», — сказал он.

Мантуров также ответил на вопрос о действиях Москвы, если авиакомпании США решат вернуться в Россию. По его словам, после «хлопанья дверьми и выхода с нашего рынка» был получен хороший урок. В этой связи Москва не допустит повторения ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 300 самолетов Boeing могут взорваться в воздухе. В частности, топливные баки и крылья могут загореться и впоследствии взорваться из-за короткого замыкания.