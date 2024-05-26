«Мама в больнице»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии актрисы
Актриса Маргарита Терехова находится в больнице и чувствует себя хорошо
Фото: Тушин Антон / ТАСС
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Народная артистка России была срочно госпитализирована накануне.
Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой рассказала KP.RU о состоянии мамы. Звезду фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» накануне экстренно госпитализировали, однако сейчас она чувствует себя хорошо.
По словам Анны Тереховой, народная артистка РФ действительно находится в больнице. Почему Маргарита Борисовна оказалась в медицинской организации, собеседница издания не раскрыла. По последним данным, у знаменитости, предположительно, могло открыться желудочно-кишечное кровотечение.
«Да, мама в больнице, сейчас с ней уже все в порядке. Но пока я не буду давать никаких комментариев. В данный момент я решаются очень важные организационные вопросы, связанные с лечением моей мамы», — рассказала Анна Терехова.
Актриса много лет борется с неизлечимым недугом — у артистки болезнь Альцгеймера. Сейчас она, в основном, лежит или сидит с помощью сиделки. Знаменитость не может говорить, однако Анна уверена, что мама «все понимает и чувствует».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актрису Маргариту Терехову экстренно госпитализировали.