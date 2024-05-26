По блату? Алентова призналась, почему Меньшов снимал ее в своих картинах

Вера Алентова: Меньшов снимал меня из-за того, что без меня ему было скучно

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Коллеги считали, что кинорежиссер мог приглашать и более заслуженных актрис.

Народная артистка РФ Вера Алентова сыграла в трех картинах своего мужа Владимира Меньшова — «Ширли-мырли», «Москва слезам не верит» и «Зависть богов». Этот факт вызывал множество слухов в творческих кругах, об этом Алентова поделилась в эфире шоу на федеральном канале.

Актриса признавалась, что на съемочной площадке ее супруг был требовательным ко всем и даже ей не давал поблажек.

Он мог проявить резкость и жестокость. Несмотря на это, их союз вызывал бурю обсуждений. Некоторых коллег не устраивало, что Меньшов стремится снимать жену в своих проектах. По их словам, было много других не мене достойных актрис, способных блеснуть.

Это не могло не волновать Алентову, тогда она все рассказал мужу, но тот ее успокоил.

«Володя мне сказал: „Мне скучно снимать без тебя…“. Это для меня дорогие слова, которые мне было важно услышать. Он всегда искал материал, который мне бы подошел. „Москва слеза не верит“ не совсем мой, а вот „Зависть богов“ был самым удачным», — рассказала она.

Благодаря поддержке Меньшова актриса смогла двигаться дальше, несмотря на мнения окружающих. И переняла у супруга стойкость, что помогло ей справиться со всеми сложными ситуациями даже после его смерти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Народная артистка РФ Вера Алентова на церемонии прощания с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом выразила свои эмоции по поводу ухода великого человека.