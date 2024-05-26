В Грузии обвинили президента Зурабишвили в измене родине

Фото: AP/TASS / ТАСС

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Страна сталкивается с большими трудностями, но сегодня общество намного опытнее.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в измене родине. Об этом он заявил, выступая по случаю Дня независимости. Слова Кобахидзе приводит Sputnik Грузия.

«Единство народа и избранной им власти и осмысленные шаги дали нам возможность за прошедшие два года сохранить мир в стране, несмотря на экзистенциальные угрозы и разносторонние измены, в том числе измену президента», — сказал он.

Кобахидзе добавил, что Грузия все еще сталкивается с большими трудностями, однако сегодня грузинское общество намного опытнее, чем раньше.

Как отмечает ТАСС, Зурабишвили выступила перед военнослужащими и представителями грузинского руководства. В своей речи она раскритиковала действия властей страны. Она также заявила, что предстоящие парламентские выборы определят курс Грузии в сторону России или Европы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Грузии запустит процедуру преодоления вето на закон об иноагентах. Наложила его Саломе Зурабишвили. При этом президент назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».