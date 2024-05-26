ВСУ могут использовать сброс воды на ДнепроГЭС для нанесения ущерба России

Гидролог Болгов: сброс воды на ДнепроГЭС может быть использован в военных целях

Фото: ИТАР-ТАСС / ТАСС

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Из-за этих действий возможно подтопление отдельных участков земли и построек.

Массовый сброс воды из-за открытых Украиной шлюзов на ДнепроГЭС мог быть совершен в военных целях. Об этом сообщил доктор технических наук и заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов в беседе с РБК.

Гидролог считает, что Украина организовала массовый сброс воды с целью нанести ущерб противнику. Однако есть и другие возможные причины — например, для обеспечения безопасности плотины или обводнения дельты.

При этом допускается затопление отдельных участков земли и построек, но, по словам Болгова, это не нанесет большого вреда России. Эксперт добавил, что Энергодар и Запорожская АЭС находятся в безопасности.

На днях губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Украина открыла все шлюзы на плотине Днепропетровской ГЭС.

По его словам, острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления. Однако председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов опроверг сообщения об открытии шлюзов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что стали известны причины сброса воды с плотины ДнепроГЭС. Киевский режим предпринимает попытки отложить неизбежное.