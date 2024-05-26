Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Подразделения группировки «Запад» продолжают теснить врага.

ВС РФ освободили населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Кроме того, известно, что благодаря действиям подразделения группировки «Запад» удалось уничтожить 285 украинских боевиков. Также наносит поражение живой силе противника и группировка «Север» — так ВСУ потеряли еще 300 единиц. Всего потери боевиков составили 585 боевиков на харьковском направлении фронта.