«Пугает своей доступностью»: Андрей Малахов о минусах вебкама

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Сознание молодежи формируется под влиянием социальных сетей. Каковы последствия?

Известный телеведущий Андрей Малахов затронул волнующую взрослое поколение тему: как молодежь готова на все ради быстрого и большого заработка. Журналист уверен, что многие берут пример с молодых звезд социальных сетей, которые словили популярность, не имея при этом даже образования.

По его мнению, молодежь стала искать простые и легкие способы заработка, не задумываясь о морали. Слишком много стало вокруг нескромных примеров.

«Часть молодежи сейчас зарабатывает вебкамом. Во времена моей молодости было немыслимо представить, что можно получать деньги, раздеваясь перед монитором.

Конечно, фильмы для взрослых снимали и тогда, но все знали, что такое СПИД, понимали, чем это может закончиться. Говоря совсем просто, было стремновато. Вебкам пугает своей доступностью», — поделился Малахов с журналом Psychologies.

Телеведущего возмущает, как молодые люди готовы раздеться перед камерой за «быстрый рубль». Их сознание сформировано социальными сетями. Андрей отметил, что сам добился высот только за счет упорного труда, обучения и наблюдения за профессионалами.

«Когда я стартовал в профессии, то изучал пути телеведущих, смотрел их интервью, даже ходил к домам, где они жили, старался как-то с ними встретиться, увидеть их в реальной жизни. Это помогало визуализировать путь, определить, куда я хочу идти, а куда — нет», — считает журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Малахов раскрыл причину краха молодых артистов.