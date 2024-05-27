Виноваты США. Вскрылась страшная правда о тысячах смертей в Европе в XX веке

Фото: www.globallookpress.com / Marijan Murat

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Американцы умудрились заработать на этом.

В Великобритании завершили расследование о массовых заражениях ВИЧ и гепатитом С, вспышка которых произошла XX веке, об этом пишет газета The Guardian.

«С 1970 по 1990-е годы люди, проходившие лечение в Национальной службе здравоохранения Великобритании, подвергались воздействию зараженной крови при переливании, в том числе во время осложнений при родах, или, в случае больных гемофилией, получали зараженные продукты крови „фактора VIII“, импортируемые из США» — говорится в сообщении.

По предварительным данным, более 30 тысяч человек были инфицированы опасными заболеваниями после использования биоматериалов.

Оказалось, что донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года, а на гепатит С до 1991 года. Продукты для больных импортировали из США, где людям платили за сдачу крови. Это было неплохим заработком для многих людей. Среди доноров зачастую оказывались наркоманы и заключенные.

Забили тревогу в 1974 году, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегала Великобританию от сотрудничества с теми странами, где был с высокий уровень гепатита (в их число входили и США). В 1978 году ВОЗ призвала все государства перейти на самообеспечение продуктов, которые получают из крови, но Великобритания проигнорировала рекомендации. А в 1983 году доктор Спенс Гэлбрейт направил в Министерство здравоохранения письмо, в котором заявил, что все донорские препараты из США после 1978 года должны быть изъяты из использования пока их не проверят на риск передачи СПИДа. Но к его совету также не прислушались.

В связи с раскрытыми данными премьер-министр Великобритании Риши Сунак принес публичные извинения. Он пообещал выплатить компенсацию жертвам и объявил 20 мая «днем позора для британского государства».

Ранее 5-tv.ru сообщил, как правильно подготовиться к сдаче крови.