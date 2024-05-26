Звезду сериала «Бандитский Петербург» Романа Жилкина задержали за дебош

Фото, видео: Кадр из х/ф «Белый город». реж.: Александр Танк, 2006; 5-tv.ru

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Адвокат актера отрицает вину подзащитного.

Романа Жилкина, звезду сериала «Бандитский Петербург», задержали за пьяный дебош у отделения полиции. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Сообщается, что накануне актер с двумя товарищами и адвокатом Вероникой Понкратовой явились в отделение полиции, чтобы написать заявление по факту мошенничества. Юрист отправилась в кабинет заполнить необходимые документы, пока артист вместе с сопровождающими остались ждать ее неподалеку от участка.

Согласно имеющимся данным, вся компания находилась в состоянии алкогольного опьянения. Жилкин же начал вести себя неподобающим образом — мужчина стал проявлять чрезмерный интерес к стоящей рядом служебной машине и крутиться рядом. Полицейские сделали несколько замечаний актеру и предупредили его об ответственности за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде.

Однако артист не услышал правоохранителей и продолжил дебоширить, из-за чего и был приглашен в отделение. Проследовать в участок Жилкин в грубой форме отказался, и «конфликт» усугубился — мужчина был предупрежден, что в случае необходимости к нему будет применена сила.

В конечном итоге артиста все-таки задержали для составления протокола и вытрезвления.

Однако адвокат Вероника Понкратова отрицает вину своего подзащитного. Ею написано заявление о правонарушениях по отношению к Роману Анатольевичу — 5-tv.ru она рассказала свою версию произошедшего инцидента.

По ее словам, они действительно обратились для написания заявления по делу о мошенничестве, однако стояли все вместе возле участка. Актеру потребовалось отойти в сторону, чтобы поговорить по телефону, и именно тогда против него якобы начались противоправные действия со стороны сотрудников полиции. Понкратова отметила, что артиста обвинили в нетрезвом состоянии.

За что задержали мужчину, наша собеседница не может предположить — она провела ночь возле участка, старясь вызволить своего подопечного. Как заявляет адвокат, в отделении их с Жилкиным разделили, а у нее самой забрали вещи, в том числе и удостоверение.

«Роман Анатольевич задержан на 48 часов, оснований мы не знаем. Три часа уже прошли административного задержания», — рассказала Понкратова.

Пригласить пришлось второго адвоката, сейчас актер отпущен из вытрезвителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Аяза Шабутдинова оставили в СИЗО по делу о мошенничестве.