«Абсолютный трудоголик»: Песков рассказал о рабочем графике Путина

Песков: каждый рабочий день Путина заканчивается далеко за полночь

Фото: kremlin.ru

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Сегодня Россия переживает период, требующий от президента энергичных усилий.

Президент России Владимир Путин является абсолютным трудоголиком, он заканчивает ежедневно рабочий день за полночь. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала.

«Он, в хорошем смысле этого слова, абсолютный трудоголик. <…> Президент заканчивает рабочий день ежедневно далеко за полночь», — сказал он.

График у российского лидера очень плотный. При этом, продолжил представитель Кремля, Путин уже рано утром на связи. Особенно нынешний период требует от президента России очень энергичных усилий.

«И наш президент знает, что и как делать», — добавил Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин иногда приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы подготовиться к работе в понедельник и, в целом, к предстоящей неделе. Президенту удобнее ездить вечером, когда трафик в Москве не такой напряженный.