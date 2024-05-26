Саммит мира или эскалации? Зеленский попросил глав США и КНР приехать в Швейцарию

Зеленский позвал Си Цзиньпина и Байдена на саммит по Украине в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Rao Aimin

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Глава киевского режима боится, что июньскую конференцию проигнорирует большинство лидеров мировых государств.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал председателя Китая Си Цзиньпина и лидера Соединенных Штатов Джо Байдена посетить июньский саммит по Незалежной в Швейцарии. Заявление он сделал в видеообращении, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

«Я обращаюсь к мировым лидерам, которые пока находятся в стороне от глобальных усилий по подготовке „саммита мира“: к президенту Байдену, лидеру Соединенных Штатов, к председателю Си, лидеру Китая <…>. Пожалуйста, поддержите „саммит мира“ своим персональным лидерством и участием», — сказал он.

Зеленский добавил также, что Украина подтверждает участие в саммите на высшем уровне более 80 государств.

Конференция в Швейцарии по Украине

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский назвал темы, которые поднимет на конференции в Швейцарии. Глава киевского режима боится, что жизненно важное для него мероприятие проигнорирует большинство глав мировых государств.