Фото: Reuters / Gleb Garanich

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Украинский народ находится в заложниках у «диктатора-марионетки», который держится за свою власть.

Владимир Зеленский не является легитимным президентом Украины, а поэтому любые соглашения с ним недействительны. Об этом заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Любые соглашения с нелегитимным президентом недействительны и в будущем могут быть оспорены. С окончанием срока полномочий у Зеленского завершилось право выступать от имени Украины», — написал он.

Володин подчеркнул, что Зеленский узурпировал власть, когда отменил президентские выборы на Украине. Его пятилетний срок подошел к концу, а любые ссылки на военное положение противоречат конституции страны.

Спикер Госдумы также заявил, что мобилизованные граждане Украины должны вернуться домой, ведь Зеленский не может давать сейчас приказы. По словам Володина, сейчас украинский народ находится в заложниках у «диктатора-марионетки».

В ночь на 21 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского. На Украине с февраля 2022 года действует военное положение, на основании которого он отменил выборы главы государства. Таким образом, Зеленский фактически продолжает оставаться у власти. Хотя с точки зрения Конституции Украины он теряет свои полномочия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленского не беспокоят разговоры о его нелегитимности. Об этом заявил сам глава киевского режима.