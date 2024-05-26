«Никому не отдавать женщину»: Катя Лель о критериях настоящего мужчины

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Своего принца певица ждет от Вселенной.

Разведенная певица Катя Лель считает, что настоящие мужчины должны завоевывать своих возлюбленных и быть решительным. Если любишь, то медлить не нужно. Эксклюзивный комментарий исполнительница дала корреспонденту 5-tv.ru на ежегодной музыкальной премии RU.TV.

«Если мужчина делает стоп, значит он не так дорожит своей второй половиной, поэтому пусть выбирает: или он будет долго собираться, или он будет свою женщину завоевывать и никому не отдавать», — считает артистка.

Своего будущего достойного избранника исполнительница хита «Мой мармеладный» ждет от Вселенной. Она уверена, что он уготован ей судьбой и скоро появится в ее жизни, ведь она получила сигнал свыше.

Лель теперь женщина свободная. В 2023 году она развелась с бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет совместной жизни. Певица даже признавалась, что такой счастливой, как после развода, не была никогда.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Катя Лель отдыхает на Мальдивах вместе с инопланетянами.