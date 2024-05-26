Россия и Узбекистан обсуждают строительство АЭС
РФ и Узбекистан прорабатывают сооружение станции с малыми ядерными реакторами
Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков
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Российский лидер Владимир Путин посетит Республику в период с 26 по 27 мая.
Россия и Узбекистан прорабатывают контракт по созданию атомной электростанции (АЭС) российского дизайна с малыми ядерными реакторами. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту президента РФ Владимира Путина в Республику.
«В настоящее время идет согласование параметров Генерального контракта по АЭС, а также проработка вопросов сооружения в стране станции с малыми ядерными реакторами», — указывается в документе.
Государственный визит Путина в Узбекистан состоится с 26 по 27 мая. Отмечается, что сооружение в республике АЭС российского дизайна является важным совместным проектом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили предстоящий визит президента РФ в Республику. В ходе телефонного разговора лидеры затронули практические вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.