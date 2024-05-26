Экономист Быстров: Банки Европы в РФ будут обходить санкции через другие страны

Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp von Ditfurth; 5-tv.ru

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Придется ли европейскому бизнесу окончательно уйти с российского рынка?

США собираются рассмотреть возможность ужесточения вторичных санкций против европейских банков, которые продолжают свою деятельность в России. Экономист Александр Быстров рассказал 5-tv.ru о том, какие иностранные банки затронет усиление ограничений, если их введут.

В первую очередь, речь идет о тех организаций, на которые США могут воздействовать с помощью своего капитала. Однако сейчас у того иностранного бизнеса, который остался в России, все дочерние предприятия работают в Европе и санкции США окажут только косвенное влияние.

«Банки могут уходить с российского рынка, но рано или поздно они вернутся», — сказал Быстров.

На данный момент европейские организации вынуждены послушать США, ведь более половины операций в мире проводятся в долларах. Но, тем не менее, они не будут полностью придерживаться их политики, потому что им важнее учитывать только свои интересы.

«Европейски банки будут обходить секционные ограничения с помощью более дружественных стран, на которые Штаты не могут воздействовать. Например, Турция и страны СНГ», — подчеркнул эксперт.

Быстров отметил, что в последнее время больше всего государств стали проявлять интерес во вступление в БРИКС. Таким образом они сформируют противовес США и европейским странам, которые вводят санкции против России. Это касается азиатских стран и Ближнего Востока, так как они заинтересованы в развитии экономик и объединяются между собой.