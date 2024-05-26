Двойная пенсия: кто в июне получит выплаты в повышенном размере

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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И на какие категории граждан не распространяется эта мера?

В первый месяц лета пенсию в удвоенном размере получат граждане России, которым в мае исполнилось 80 лет. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Размер доплаты составляет сто процентов фиксированной части пенсии. В 2024 году это 8134 рубля 88 копеек, то есть выплату увеличат до 16 269 рублей», — говорится в публикации.

Прибавка будет назначена с даты рождения, но вот выплаты поступят только со следующего месяца. Деньги пенсионеры получат автоматически, для этого не нужно будет писать дополнительные заявления. Также уточняется, что надбавка будет предоставлена лишь получателям страховой пенсии по старости.

Она не распространяется на получателей страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца. Пенсию в удвоенном размере не получат и инвалиды первой группы после 80 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 октября военные пенсионеры начнут получать повышенную пенсию. Ее увеличат на 4,5%. Сейчас в среднем они получают 41 тысячу рублей.