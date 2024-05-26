Звезды занялись здоровьем: врач Абакумов получил премию «Прорыв года»

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Терапевту удалось шокировать даже Ольгу Бузову — он рассказал, что помогает выглядеть лучше всех без кремов и ухода.

Несколько дней назад в Москве состоялась ежегодная премия журнала «Мoda Topical», по традиции там собираются различные представители шоу-бизнеса и главные блогеры РФ. В 2024-м в номинацию также попал известный в Интернете врач-терапевт Олег Абакумов, он же и выиграл награду «Прорыв года» за открытие клиники и достижения в области медицины. Радостным событием специалист поделился сам в личном блоге в своих социальных сетях.

Врач-терапевт Олег Абакумов выиграл награду «Прорыв года». Личный архив Олег Абакумова

«Хорошо, что есть кремы и уход у женщины, но я желаю почувствовать каждой, что такое ферритин 70! Все благодаря моей невесте Марике!» — сказал благодарственную речь Олег со сцены, а также не упустил возможности дать рекомендации по медицинским показателям.

«Когда ферритин 70 — это сразу здоровые, красивые волосы, здоровая кожа!».

Интересно, что для присутствующей в зале Ольги Бузовой термин ферритин оказался в новинку и она, не стесняясь, высказалась об этом со сцены.

Дмитрий Маликов, которого тоже удостоили наградой журнала, вовсе вспомнил о тестостероне и заявил, что он у него зашкаливает.

«У меня он очень высокий, потому что я влюблен просто во всех женщин, которых я вижу!» — заявил певец.