Переносчиками станут комары: Билл Гейтс намерен запустить эпидемию в 2025 году

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Для чего предпринимателю это нужно?

Не успел мир прийти в себя после COVID-19 как тут же в интернете распространилась тревожная информация — мол Билл Гейтс собирается запустить новый вирус Seers с помощью комаров.

В реальности такого вируса не существует, а сценарий его возникновения был придуман в образовательных целях Центром Джонса Хопкинса в рамках специального тренинга. Сам «план» был разработан несколько лет назад, в 2022 году, в Брюсселе, где прошли учения «Катастрофическое заражение» на совещании Grand Challenges.

Целью тренинга была отработка действий в случае реальной эпидемии. Для этого придумали заразную болезнь, которая получила название Seers (Тяжелый эпидемический энтеровирусный респираторный синдром). В качестве пособия создали обучающий видеоролик на YouTube-канале Центра Джонса Хопкинса, где неоднократно указывалось, что все события вымышлены.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новые варианты COVID-19 распространяются на Западе.