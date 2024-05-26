«Клоунада»: Калашникова назвала пиаром роман Муцениеце и Чуйкова

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Звезды, не стесняясь, демонстрируют свои чувства на публике.

Уже не первый месяц Агату Муцениеце подозревают в романе с Иваном Чуйковым. Звезды страстно целуются перед камерами и не отходят друг от друга на публике. Однако не все верят в искреннюю любовь между знаменитостями. Актриса Анна Калашникова уверена, что это всего лишь пиар.

«Полистала сейчас новости, вижу все обсуждают роман Агаты Муцениеце и Ивана Чуйкова. Очень странно все это. Неужели в это кто-то верит. Насколько я знаю, у каждого из ребят отдельная личная жизнь.

Полина Гагарина в недавнем интервью сказала, что российский шоу-бизнес превратился в клоунаду, и я с ней согласна во многом. Зачем Агате — успешной и красивой это шапито с пиар-романом? Зачем красавцу Ивану Чуйкову эта чушь?» — написала телеведущая в своем блоге.

При этом Калашникова призналась, что ее роман с Прохором Шаляпиным тоже был во многом пиаром. Он принес звездам много бонусов. Вот только, по ее словам, они действительно тянулись друг к другу, а вот зачем Агата публично намекает на связь с телеведущим, ей непонятно.

Муцениеце и Чуйков часто появляются в социальных сетях друг друга, будто специально подогревая интерес. Также известно, что якобы влюбленные провели вместе майские праздники и Агата уже познакомила Ивана со своими детьми.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Муцениеце и Чуйков не смогли сдержать чувства друг к другу перед публикой.