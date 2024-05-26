Российские бойцы эвакуировали жителей Волчанска из-под обстрелов ВСУ

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Украинские боевики отступают из Харьковской области, но не упускают возможности атаковать жилые объекты.

Бойцы группировки войска «Север» эвакуировали мирных жителей города Волчанск Харьковской области и оказали им квалифицированную медпомощь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Военнослужащие группировки войск „Север“ эвакуировали из-под обстрелов ВСУ мирных жителей Волчанска», — гласит сообщение.

В оборонном ведомстве добавили, что украинские боевики, отступая, атакуют жилые дома с применением артиллерии и дронов-камикадзе. Два человека оказались под одним из таких ударов, сейчас они находятся в больнице Белгородской области.

Накануне, 26 мая, сообщалось, что армия Украины планирует организовать контрнаступление в Харьковской области на фоне успехов войск России. Националисты на этом направлении терпят одно поражение за другим.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Глава государства подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР, поэтому страна решила оказать республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрывы прогремели в Киевской и Хмельницкой областях. Ночью по всей территории страны была объявлена воздушная тревога. В Минобороны РФ информацию о взрывах не комментировали.