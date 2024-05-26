«Сильный фейерверк»: Подполье сообщило об ударе по складу, где могли быть ATACMS

РФ ударила по складу с ракетами ATACMS в Днепропетровской области

Фото: © РИА Новости / Артем Житенев

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Атака производилась по военным объектам в городе Павлоград.

Вооруженные силы России нанесли удар по складу в Днепропетровской области, где, предположительно, находились ракеты ATACMS американского производства. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что российские войска в полночь 26 мая ударили по военным объектам в городе Павлоград Днепропетровской области.

«Было два удара в начало первого ночи. Второй удар с детонацией и, как описывают местные жители, „с сильным фейерверком“. Удары наносились в сторону войсковой части 3024-й Национальной гвардии Украины», — сказал Лебедев.

Отмечается, что на этой неделе на территорию складов возле военной части привезли ракеты, по описанию похожие на ATACMS.

Российские войска наносят удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры. Как пояснял президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима после удара по Крымскому мосту в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что защитники Донбасса продолжают выдавливать ВСУ из Запорожской области. Украинские боевики сдвигаются на север — ближе к границе с Днепропетровской областью.