Бондаренко: отказ Байдена от поездки на саммит в Швейцарии должен отрезвить Киев

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Глава киевского режима должен понять, что мир не крутится вокруг Незалежной.

Отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит в Швейцарии говорит о снижающем интересе Вашингтона к Киеву, об этом сообщил глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в интервью на YouTube.

«Это холодный душ. Просто Соединенные Штаты дают понять Украине, что для них внутренняя повестка значительно важнее, чем вопрос Украины», — рассказал политолог.

По его словам, Владимир Зеленский должен понять, что мир не живет в условиях, когда центром вселенной является Украина.

Кроме того, решение Байдена показывает его истинное отношение к Киеву. Бондаренко подчеркнул, что для США сейчас гораздо важнее выборы, которые у них проходят.

И если Байден поймет, что украинский конфликт мешает получить ему необходимые голоса, он сделает все, чтобы это завершить, несмотря на то совпадает ли его мнение об окончании с планами Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии глава киевского режима Владимир Зеленский представит всего три из десяти пунктов своей так называемой «формулы мира».