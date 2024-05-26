КНДР пообещала ответить на провокации США и Южной Кореи

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В Минобороны страны предупредили об опасных последствиях их-за враждебных действий Вашингтона и Сеула.

Армия КНДР намерена принять меры в ответ на нарушения морской границы, активизацию воздушной разведки и отправку листовок со стороны Республики Корея и США. Об этом заявил заместитель главы Минобороны страны Ким Ган Иль, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно заявлению, в последнее время войска США и Южной Кореи начали «откровенно усиливать враждебную воздушную разведку» против Пхеньяна.

Так, в период с 13 по 24 мая Вашингтон практически каждый день организовывал разведывательные полеты у границы КНДР и использовали для этого 16 самолетов.

Вместе с тем возросло число нарушений морской границы. Ким Ган Иль подчеркнул, что Вашингтон и Сеул рискуют своими действиями навлечь опасные последствия. Если Южная Корея не будет уважать объявленную Пхеньяном морскую границу, то придется сделать так, «чтобы она боялась этой линии».

«Наше высшее военное руководство 24 мая приказало нашей армии принять наступательные контрмеры в ответ на вышеуказанные провокационные действия врагов против суверенитета нашего государства», — сказал Ким Ган Иль.

В Минобороны КНДР подчеркнули, что стана намерена принять зеркальные меры на «разбрасывание южнокорейских листовок и мусора» в приграничных районах страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Северной Корее повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США. Это вынужденный шаг, отметили в КНДР.

Речь идет о субкритическом испытании на ядерном полигоне в штате Невада. В Национальном управлении ядерной безопасности при Минэнерго подчеркнули, что это не нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.