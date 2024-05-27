«Во время сна»: названы самые неочевидные причины набора веса

Эндокринолог Бопхоева: проблемы со сном могут привести к набору лишнего веса

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha; 5-tv.ru

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Диет и спорта порой бывает недостаточно для борьбы с лишними килограммами. Если цифра на весах не уменьшается — дело может быть в проблемах со здоровьем.

Зачастую многие не подозревают, что причина набора веса кроется не только в неправильном питании и отсутствии активного образа жизни. Как объяснила 5-tv.ru врач-эндокринолог и гинеколог Хадишат Бопхоева, на излишнюю массу тела также влияют не совсем очевидные причины, на которые порой не обращают должного внимания.

Проблемы с желудком

Специалист отметила — всему виной может быть плохая работа желудочно-кишечного тракта. Задержка желчеоттока, например, вызывает плохую эмульгацию жиров, гипоацидность желудка и нехватку ферментов поджелудочной железы, участвующих в жиросжигании.

На появление лишнего веса влияет дефицит полезной микрофлоры, бифидум и лактофлоры. Недостаток определенных бактерий или клетчатки приводит к плохому расщеплению жиров, организм не выделяет необходимое количество энергии, а также задерживает избыточную жидкость, из-за чего вес начинает стоять на месте, объяснила врач.

Алкоголь

Одной из неочевидных причин излишней массы тела является употребление алкоголя. Некоторые не видят проблемы в распитии спиртных напитков, однако именно горячительное может воздействовать на фигуру.

«Мало того, что сам алкоголь высококалорийный, он еще повышает аппетит, задерживает жидкость в организме и, конечно, приводит к набору избыточного веса», — подчеркнула эксперт.

Стресс

Неприятные цифры на весах прибавляются и вследствие психологических «затруднений». Человек во время стресса и повышенной тревожности начинает «заедать» свои внутренние переживания быстрыми углеводами и жирами.

Так организм получает слишком большой калораж, возникают проблемы с увеличенным кортизолом — гормоном надпочечников, который выделяется в стрессовых ситуациях. Из-за психологического напряжения и давления повышается сахар и растет инсулин. Организм откладывает специфический «спасательный круг» на животе, чтобы в будущем использовать эту «энергетическую станцию» в случае угрозы истощения.

Гормональные нарушения

«Неочевидным фактором набора веса является дефицит половых гормонов, так называемый климактерический возраст. Дефицит эстрогенов, дефицит тестостерона приводят к тому, что вес прибавляется. Потому что половые гормоны являются активными жиросжигателями», — рассказала эндокринолог.

Проблемы с гормональным фоном приводят к образованию жира в центральной области живота. Своеобразный «фартук» используется как некая «железа». Она продуцирует гормоноподобные вещества, чтобы нивелировать сосудистые риски.

Сбитый режим сна

Кроме того, вес прибавляется и из-за нарушения сна. «Восстанавливающий» нервную систему гормон мелатонин также является активным жиросжигателем.

«Мелатонин способствует активации гормона роста. Он является одним из мощнейших гормонов жиросжигателей. И нарушая сон, циркадные ритмы, человек лишает себя возможности восстанавливаться во время сна, во-первых, и, во-вторых, избавляться от лишнего веса в пассивном состоянии сна», — предупредила наша собеседница.

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