Польша подняла в небо военные самолеты из-за «активности авиации РФ»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Björn Trotzki

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Причем республика задействовала и технику союзных стран.

Польша подняла в небо военные самолеты якобы из-за активности дальней авиации России. Об этом сообщила пресс-служба оперативного командования польских Вооруженных сил на странице в соцсети Х.

«Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Указывается, что в польском воздушном пространстве подняты не только самолеты Польши, но также и техника союзных стран. Были запущены все необходимые процедуры для обеспечения безопасности территории республики.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине сообщили о взрывах в Киевской и Хмельницкой областях. Ночью по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.